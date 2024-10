San Severo: agguati nelle campagne, feriti due agricoltori stranieri

Nella giornata di ieri, 15 ottobre, due agricoltori – entrambi stranieri – sono stati feriti in episodi distinti, con colpi d’arma da fuoco, nelle campagne di San Severo.

La Polizia di Stato ha avviato le indagini per individuare responsabili e movente e chiarire se vi possa essere un collegamento tra i due agguati.

Il primo episodio si è verificato ieri mattina, quando un operaio straniero era stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco alla spalla. L’uomo, a quanto si è appreso, si sarebbe recato da solo in ospedale per farsi medicare. In serata, un agricoltore è stato attinto da alcuni colpi di pistola mentre si trovava in campagna in località Santo Spirito. Alcuni colleghi lo hanno soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Masselli-Mascia.

Le condizioni di entrambi non sarebbero gravi.

(immagine di repertorio)

