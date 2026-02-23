San Severo, morte di Lucia Salcone: non fu incidente. Arrestato il marito

Clamorosa svolta nell’indagine sulla morte di Lucia Salcone, 47 anni, rinvenuta senza vita il 27 settembre 2024 all’interno di un’auto data alle fiamme nei pressi di San Severo, in un episodio che inizialmente era stato ricondotto a un incidente stradale.

Nelle ultime ore è stato arrestato il marito, Ciro Caliendo, 48 anni, imprenditore del settore vitivinicolo, con l’accusa di omicidio volontario. L’uomo risultava indagato fin dalle prime fasi dell’inchiesta, ma fino a questo momento era a piede libero.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti condotti dalla Polizia Stradale di San Severo e dalla Squadra Mobile di Foggia, l’incidente e il successivo incendio sarebbero stati inscenati. Gli investigatori ritengono che Caliendo avrebbe simulato lo schianto e il rogo del veicolo; nell’episodio avrebbe riportato anche ustioni alle braccia.

Determinante, per l’evoluzione del caso, sarebbe stato l’esito delle consulenze tecniche coordinate dalla Procura. Le verifiche si sono concentrate, tra l’altro, sull’eventuale presenza di liquidi infiammabili sul mezzo, per stabilire la natura del fuoco, e sull’analisi di tracce biologiche ed ematiche repertate nell’abitazione della coppia.