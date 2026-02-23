Torna a volare poiana vittima del bracconaggio

È tornata in libertà una delle poiane colpite a fucilate da un bracconiere lo scorso dicembre nelle campagne di Collepasso, nel Salento. L’animale era stato soccorso dalle guardie zoofile del nucleo Nogra Lecce e trasferito al Cras di Calimera, dove i veterinari hanno riscontrato la presenza di 15 pallini da caccia conficcati nel corpo e una frattura dell’ulna dell’ala sinistra.

Dopo circa due mesi di cure, terapie e riabilitazione, nel pomeriggio di domenica 22 febbraio la poiana è stata reimmessa in natura. L’intervento è stato coordinato dal Cras di Calimera, con la partecipazione del nucleo Nogra Lecce.