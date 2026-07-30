Santo Spirito, il sindaco blocca i prefabbricati sul lungomare

Il sindaco di Bari ha disposto la sospensione dell’installazione di due box informativi e di un blocco destinato ai servizi igienici sul lungomare di Santo Spirito. Le strutture prefabbricate, già collocate nell’area individuata per l’intervento, avevano suscitato critiche e perplessità per il loro impatto sul paesaggio e sull’identità del borgo marinaro. La decisione è arrivata prima del completamento dei lavori e prevede il trasferimento dei manufatti in altre zone della città.

L’amministrazione comunale dovrà ora individuare collocazioni ritenute più adatte, nelle quali i prefabbricati possano integrarsi con maggiore equilibrio nel contesto urbano. L’obiettivo dichiarato è evitare che il lungomare venga modificato da elementi percepiti come estranei alla sua configurazione architettonica e paesaggistica. La vicenda riapre il confronto sulla necessità di dotare i quartieri costieri di servizi pubblici adeguati, conciliando però funzionalità, decoro e tutela del paesaggio. I servizi igienici e i punti informativi non vengono quindi cancellati, ma saranno ripensati attraverso una diversa localizzazione.