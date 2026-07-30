Toritto, l’ex casa cantoniera diventa una casa per l’autonomia

L’ex casa cantoniera di Toritto è stata recuperata e trasformata in una struttura di co-housing destinata alle persone con disabilità. L’edificio potrà accogliere fino a dodici ospiti, distribuiti in due gruppi appartamento concepiti per favorire la vita indipendente, la domiciliarità e la partecipazione alla comunità. L’intervento restituisce una funzione sociale a un immobile pubblico rimasto a lungo privo di un utilizzo stabile.

La riqualificazione è stata finanziata con risorse del PNRR, nell’ambito della Missione 5 dedicata a inclusione e coesione e dell’investimento sui percorsi di autonomia per le persone con disabilità. Il progetto è stato promosso dall’Ambito territoriale sociale numero 5 in collaborazione con la cooperativa sociale SoleLuna. La struttura non rappresenta soltanto una soluzione abitativa: al suo interno saranno sviluppate attività per rafforzare competenze personali, gestione della quotidianità, relazioni sociali e capacità di scelta. Il modello punta a superare una logica esclusivamente assistenziale, mettendo al centro il diritto di ogni persona a costruire un proprio progetto di vita e a partecipare attivamente alla comunità locale.