Scomparso un ragazzo di 17 anni, l’appello della sorella

Di Giovanni Micoli, 17 anni, non si hanno più notizie da lunedì mattina.

Il ragazzo pare sia stato a #Francavilla Fontana, dove ha degli amici, anche se risiede a Taranto.

I suoi familiari chiedono a tutti un aiuto per poterlo riabbracciare e si sono rivolti anche ai carabinieri, che lo cercano in provincia di Brindisi e Taranto.

La nota di ricerca è stata diramata anche agli altri Comandi provinciali della Puglia.

Chiunque dovesse avvistare Giovanni, è pregato di contattare subito i carabinieri.

Facciamo girare questo appello, grazie.