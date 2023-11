Scuolabus elettrici: finanziamenti regionali per quattro comuni del brindisino

Ci sono anche quattro comuni della provincia di Brindisi tra i destinatari dei finanziamenti regionali per l’acquisto di scuolabus elettrici. Si tratta di Erchie, Villa Castelli, San Pancrazio Salentino e Torchiarolo. “Con questo intervento consentiremo a centinaia di studenti e studentesse di raggiungere le loro scuole a bordo di moderni mezzi di trasporto ad emissioni zero. Siamo tra i primi in Italia ad aver deciso di finanziare l’acquisto da parte dei Comuni solo ed esclusivamente di scuolabus elettrici per lo spostamento scuola-casa degli studenti. Una scelta radicale, ormai per noi non più procrastinabile che ci pone in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici, partendo in primis dal mondo della scuola e dalle nuove generazioni”, ha dichiarato l’assessore all’Istruzione della Regione Puglia, Sebastiano Leo.