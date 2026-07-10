Spiagge libere e accessibili, 56 Comuni pugliesi candidano i progetti

Sono 56 su 69 i Comuni costieri pugliesi che hanno aderito all’Avviso “Spiagge Libere”, promosso dalla Regione nell’ambito della strategia “Mare Democratico”. L’obiettivo è migliorare accessibilità, sicurezza, servizi e fruibilità del patrimonio costiero.

Tra i progetti già in fase istruttoria figurano quelli di Monopoli, Alessano e Alliste, che prevedono l’installazione di passerelle per facilitare l’accesso al mare. Squinzano ha proposto anche spogliatoi, depositi per le attrezzature e servizi di assistenza.

A Brindisi il progetto comprende percorsi accessibili, un campo da beach volley, una torretta di avvistamento e servizi igienici per persone con disabilità. Chieuti, invece, realizzerà torrette e passerelle.

«Nei prossimi mesi la Puglia avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate», ha dichiarato il presidente della Regione Antonio Decaro. «La spiaggia libera non deve essere un ripiego, ma una scelta. Vogliamo garantire a tutti l’accesso gratuito al mare, con servizi, presidi di salvamento e strumenti per l’inclusione».