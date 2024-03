Terremoto nel mar Ionio: scossa avvertita distintamente nel Leccese e nel Brindisino

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 della scala Richter è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle 6:20 nel Mar Ionio, tra Puglia e Grecia, con epicentro a circa 50 chilometri dall’isola di Corfù, a una profondità di 64 chilometri.

La scossa è stata avvertita distintamente in tutto il Salento (in maniera più forte nel basso Leccese), nel Brindisino e in alcune zone della provincia di Taranto.

Non si segnalano danni a persone o cose, né in Italia, né in Grecia.

