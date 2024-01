Torre Guaceto: incendiato l’ulivo con gli innesti di ceramica di Lorena Ortells

Lorena Ortells, ex studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, lo aveva scelto per un intervento artistico site-specific permanente inaugurato a Luglio 2023, in occasione della propria Laurea Specialistica in Scultura. Era un ulivo colpito dal batterio della xylella fastidiosa, si trovava in un oliveto Monumentale, nella Riserva Naturale di Torre Guaceto. Da mercoledì 10 gennaio, questo ulivo sul quale insistevano le installazioni ceramiche create da Ortells ha perso i suoi ultimi rami a causa di un incendio, l’ennesimo in zona, le cui cause sono in corso di accertamento.

Il progetto “RI-COSTRUIRE INNESTI” ha preso avvio da un’esigenza nata durante un soggiorno nel sud della Puglia, quando in Ortells la sconvolgente visione delle immobili e silenziose distese di ulivi secchi e inerti ha creato un senso di amarezza, ma nello stesso tempo ha generato una riflessione che l’ha portata a ricostruire secolari ed imponenti alberi di ulivo con nobili “protesi” di materiale argilloso bianco, per tentare di superare la xylella fastidiosa, da lei definita “una catastrofe naturale e umana”: “Il voler iniziare dalle fronde di alberi di ulivi quasi secchi e radicati in quel territorio per ricostruirne le membra con un materiale pregiato, tentava di trasmettere un ritorno alla vita, rivolto alla natura ma anche ad un’intera comunità che, tra triste rassegnazione e vani tentativi di salvaguardia, sta lentamente perdendo frammenti della propria famiglia genetica presenti come corpi immortali da migliaia di anni”.

“Chi è responsabile di un avvenimento così triste? A cosa serve l’arte?”, si chiede l’artista putignanese, che parla di “orrore” e “ennesimo segnale di allarme”, eppure a quell’orrore non intende arrendersi: “Se veramente crediamo che l’arte sia responsabilità, soprattutto in luoghi dove si percepisce la necessità di ascoltare e sensibilizzare la comunità, ricomincerò nuovamente da una tragedia, tentando ancora una volta di valorizzare la preziosità di un patrimonio apparentemente immortale”.

