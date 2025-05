Un liceale “ostunese” è il nuovo amministratore delegato del gruppo Stellantis

La notizia è ufficiale: il nuovo amministratore delegato (ceo, sarebbe meglio dire) del gruppo Stellantis è Antonio Filosa, 52 anni, nato a Castellamare di Stabia e attualmente residente negli Stati Uniti d’America, ma con un legame profondo con la Puglia e con la provincia di Brindisi in particolare: ha infatti frequentato il liceo scientifico di Ostuni prima di laurearsi in Ingegneria al Politecnico di Milano, giacché il padre, negli anni dell’adolescenza del nuovo ad, era dipendente di una azienda pubblica con sede nel Brindisino.

Filosa è stato scelto all’unanimità dal consiglio di amministrazione dopo “un approfondito processo di ricerca di candidati interni ed esterni”, da parte di uno speciale comitato guidato da John Elkann, che lo ha scelto per “la sua comprovata esperienza maturata in oltre 25 anni di attività nel settore auto, della sua vasta esperienza in tutto il mondo, della ineguagliabile conoscenza dell’azienda e delle riconosciute qualità di leadership”.

Attuale responsabile Americhe e Qualità, è entrato in Fiat nel 1999 e assumerà la carica dal 23 giugno e in quell’occasione annuncerà anche il nuovo team dirigenziale di Stellantis.

“È per me un grande onore essere nominato ceo di questa fantastica azienda. Abbiamo i brand migliori e più iconici della storia dell’automobile e una tradizione di innovazione lunga oltre 100 anni. Questa storia, unita al nostro impegno nel fornire ai nostri clienti i prodotti e i servizi che amano, è la chiave del nostro successo”, ha dichiarato Filosa.

Non si è fatto attendere il commento del primo cittadino ostunese: “La nomina di Antonio Filosa ad Amministratore Delegato di Stellantis Italia rappresenta un traguardo di assoluto rilievo per un professionista di straordinario valore, profondamente legato alla nostra città”. Ostuni saluta con fierezza questo riconoscimento, che proietta un nostro concittadino ai vertici di uno dei più grandi gruppi automobilistici mondiali, simbolo di innovazione, tecnologia e sostenibilità. In un tempo in cui il radicamento territoriale si unisce sempre più spesso a una visione globale, il percorso di Antonio Filosa è motivo d’ispirazione per tanti giovani e una testimonianza concreta di come si possa portare l’identità della propria terra anche ai massimi livelli del panorama industriale internazionale. Una nomina che rende onore al merito e all’impegno, ma anche al legame autentico con Ostuni, oggi più che mai orgogliosa di condividere questo traguardo”, ha scritto il sindaco Angelo Pomes sui canali social della Città Bianca.