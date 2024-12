“Un Natale in biblioteca”, nuovo allestimento della History Digital Library

“Un Natale in biblioteca” – Presentazione del nuovo allestimento della History Digital Library

La History Digital Library di Brindisi apre le sue porte per un evento speciale intitolato “Un Natale in biblioteca”, in programma il 21, 22 e 23 dicembre, con un’apertura straordinaria dalle ore 16:00 alle 20:00.

L’evento rappresenta un’occasione unica per presentare il nuovo allestimento realizzato grazie alla visione del Comune di Brindisi e al sostegno del Ministero della Cultura, attraverso i fondi PNRR. L’intervento ha permesso di migliorare la fruizione degli spazi culturali grazie all’abbattimento delle barriere cognitive, sensoriali e linguistiche, offrendo un’esperienza più accessibile e inclusiva per tutti i visitatori.

La History Digital Library, situata in un edificio storico di grande fascino, si rinnova con percorsi multisensoriali e innovativi che celebrano il connubio tra tradizione e tecnologia, raccontando l’evoluzione della comunicazione umana. I percorsi, pensati per adulti, bambini e persone con esigenze cognitive e sensoriali, rendono la cultura un patrimonio fruibile da tutti.

L’allestimento e l’animazione dello spazio dedicato al Medioevo sono realizzati in collaborazione con la Sartoria storica Daedalus ETS, che arricchisce il percorso esperienziale con costumi e scenografie autentiche, immergendo i visitatori in un’atmosfera d’altri tempi.

Saranno inoltre presentati i nuovi video documentari che raccontano la città di Brindisi in cinque lingue e con due livelli cognitivi, offrendo una lettura accessibile e coinvolgente del patrimonio cittadino. L’attività è stata coordinata dagli storici Giacomo Carito e Giuseppe Marella della Società di Storia Patria per la Puglia.

Il pubblico potrà ammirare l’installazione Brindisi Tattile i Francesco Iurlaro, che presenta un plastico delle mura antiche della città e le riproduzioni in 3D dei monumenti e delle chiese più importanti, rendendo la storia di Brindisi fruibile anche attraverso il tatto.

La stanza dei visionari, curata dal giovane programmatore Andrea Amato, proporrà un’attrazione imperdibile con i robot interattivi Pepper e NAO e i video immersivi, offrendo ai visitatori un’esperienza tecnologica e futuristica dedicata alla scoperta della città.

Un ruolo centrale sarà affidato alla compagnia teatrale Berardi-Casolari, autrice dei monologhi che animeranno gli avatar dei personaggi storici, dalla preistoria ai giorni nostri. Inoltre, il 23 dicembre alle ore 19:00, l’attore e regista Gianfranco Berardi, vincitore del Premio UBU 2018, condurrà un workshop sul tema dell’accoglienza e abbattimento delle barriere sensoriali.

Durante l’intero evento, l’attore Enzo Toma vestirà i panni di un carismatico Gutenberg, animando una vera tipografia con i caratteri mobili, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e interattiva legata al mondo della stampa antica.

Al primo piano, nel salone convegni, un laboratorio interattivo con artisti locali ospiterà l’esposizione di quadri realizzati da alcuni ospiti de Il Focolare RSA di Brindisi e Villa Iris di Trepuzzi, valorizzando il talento artistico come strumento di inclusione sociale. Nello stesso spazio, si terrà la prima esibizione dell’appena nata Banda Musicale di Brindisi, un progetto volto a recuperare e rilanciare la tradizione bandistica cittadina, un patrimonio culturale che rischiava di andare perduto da anni.

In occasione della presentazione, la Casa del Turista inaugura un nuovo progetto sociale in collaborazione con l’APS ETS Demetra per la vita: un laboratorio narrante itinerante a bordo di Demetra, una Bavaria Cruiser 46, un’imbarcazione sequestrata per reati legati all’immigrazione clandestina. Questo simbolo di rinascita offre ora opportunità educative e relazionali a bambini e ragazzi più fragili, grazie a laboratori di lettura e cultura espressiva, pensati per stimolare creatività, socialità e confronto in un ambiente magico e rilassante come il mare, tra il dondolio delle onde e il fruscio del vento.

Grazie alla Fondazione di Beneficenza Intesa Sanpaolo, Demetra ospita già attività presso il Porticciolo Turistico nel progetto “Con Demetra dal mare arriva Babbo Natale”, vincitore dell’avviso pubblico del Comune di Mesagne.

Domenica 22 dicembre, dalle ore 11:00 alle 16:00, Demetra sarà ormeggiata davanti alla Casa del Turista, in Viale Regina Margherita, 44, dove sarà possibile visitare l’imbarcazione, osservare l’attività di refitting effettuata e partecipare a laboratori di Ecologia Marina – “Il mondo sommerso dei porti” a cura della dott.ssa Camilla Bertolini, oltre ad attività di kamishibai e gioco yoga narrante con la dott.ssa Jovanka Ignon.

L’evento rappresenta un esempio di partenariato autentico e solidale, capace di valorizzare il patrimonio culturale e naturale, trasformando un bene sottratto all’illegalità in uno strumento di condivisione, crescita culturale e rinascita per i più fragili.

DATE E ORARI:

21, 22, 23 dicembre | 16:00 – 20:00 “Un Natale in biblioteca”

22 dicembre | 19:00 “Workshop accoglienza multisensoriale” con Gianfranco Berardi

22 dicembre | 11:00 – 16:00 “Demetra a Natale”

LUOGO: History Digital Library e Casa del Turista – Lungomare di Brindisi

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: WhatsApp: +39 335 7198729