Vasta operazione antimafia nel Salento e in altre regioni: impegnati 470 Carabinieri

Più di 470 militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce sono impegnati dall’alba di oggi, 29 gennaio, in una vasta operazione antimafia: i militari stanno eseguendo 88 provvedimenti restrittivi emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione, porto illegale di armi da sparo con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa e altri reati contro la persona e il patrimonio.

All’operazione, estesa alla città di Lecce, al Sud Salento e ad altre regioni, partecipano unità specializzate, tra cui militari della Compagnia di intervento operativo e delle squadre antiterrorismo dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno (BA), dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari, nonché rinforzi giunti da altri comandi della Puglia,