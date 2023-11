Via Francigena e tutela dei litorali: Ostuni si candida a due avvisi pubblici

L’amministrazione comunale di Ostuni ha candidato la proposta progettuale di “Interventi integrati per la valorizzazione della Via Francigena nel territorio di Ostuni” all’avviso pubblico del Ministero del Turismo per lo sviluppo dell’offerta turistica dei cammini religiosi, d’intesa con il Parco naturale regionale delle Dune Costiere. L’importo complessivo della proposta ammonta a 960.000 € che il comune si impegna a co-finanziare.

Gli interventi della proposta progettuale riguardano: 1) la riqualificazione dell’ex scuola rurale di Camerini al fine di realizzare un “Green Hostel” per l’ospitalità turistica; 2) la riqualificazione e il potenziamento dell’adiacente velostazione con un servizio di ciclo-officina; 3) la riqualificazione di un immobile in località Diana Marina al fine di realizzare un centro di accoglienza e aggregazione a servizio del turismo lento; 4) l’acquisto di due tandem con pedalata assistita e sedile per disabile, biciclette con pedalata assistita, minivan elettrico attrezzato per il trasporto disabili finalizzati alla fruizione inclusiva e sostenibile delle esperienze; 5) la messa in sicurezza del tratto di Via Francigena ricadente sulla Via Traiana (S.C.n.1 “Carriera”) attraverso interventi di moderazione del traffico; 6) l’eliminazione delle barriere architettoniche lungo il tratto della Via Francigena nelle località di Diana Marina e Villanova e la riqualificazione delle aree di sosta; 7) il potenziamento di 2 aree di sosta mediante dotazione di panchine smart per la ricarica di dispositivi elettronici dotate di defibrillatori semiautomatici DAE e di connessione wifi, nonché di una fontana pubblica e la realizzazione di 3 nuove aree di sosta; 8) l’integrazione della segnaletica direzionale ufficiale della Via Francigena; 9) l’implementazione di una applicazione per smartphone con relativa pagina web contenente tutte le informazioni sui servizi presenti lungo i tratti della Via Francigena; 10) la realizzazione di contenuti audiovisivi di promozione della Via Francigena e dei beni culturali e naturalistici del territorio.

Inoltre, la proposta progettuale di “Interventi integrati di tutela e ripristino degli habitat dunali nel SIC- ZSC Litorale brindisino” è stata candidata all’avviso pubblico della Regione Puglia che finanzia interventi in aree naturali protette finalizzati al mantenimento e ripristino di habitat comunitari.