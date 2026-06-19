Wizz Air rafforza la presenza in Puglia: oltre 900 mila posti per l’estate 2026 da Bari e Brindisi

Wizz Air consolida la propria crescita in Italia e annuncia il più ampio operativo estivo mai programmato dagli aeroporti di Bari e Brindisi. La novità è stata presentata nel corso di un incontro con i media nel capoluogo pugliese, insieme ad Aeroporti di Puglia, confermando il rafforzamento strategico del vettore nella regione.

Per la Summer Season 2026 la compagnia metterà in vendita oltre 905 mila posti complessivi da e verso la Puglia, con una crescita significativa rispetto all’estate precedente e 14 collegamenti internazionali verso 7 Paesi. Il network sarà sostenuto da 69 frequenze settimanali, di cui 60 su Bari e 9 su Brindisi, a testimonianza del ruolo sempre più centrale della regione nelle strategie della compagnia.

A Bari, dove Wizz Air opera dal 2010 ed è oggi secondo vettore per quota di mercato, saranno attive 11 rotte internazionali. Tra le destinazioni figurano città dell’Europa centrale, orientale e balcanica come Tirana, Sofia, Budapest, Varsavia, Bucarest, Cluj-Napoca, Craiova, Timisoara, Breslavia, Skopje ed Erevan. L’offerta sarà supportata da oltre 797 mila posti disponibili, in crescita del 15% rispetto alla stagione estiva precedente.

Il network da Bari si presenta come un mosaico di collegamenti tra Europa e Mediterraneo, pensato per intercettare flussi turistici e mobilità internazionale. Le frequenze varieranno da collegamenti quotidiani, come quelli su Tirana e Bucarest, fino a rotte stagionali su città come Skopje ed Erevan, che ampliano ulteriormente il raggio d’azione del vettore.

Anche l’Aeroporto del Salento di Brindisi registra una forte espansione. Per l’estate 2026 Wizz Air opererà tre nuove rotte internazionali verso Katowice, Varsavia e Bucarest, tutte in esclusiva. L’offerta complessiva supererà le 108 mila unità di capacità, contribuendo a rafforzare la connettività del territorio con l’Europa centro-orientale.

La compagnia, presente in Puglia dal 2010, ha trasportato finora milioni di passeggeri da e per Bari e Brindisi, contribuendo alla crescita dei flussi turistici e alla mobilità internazionale della regione. Per il 2026 la capacità complessiva prevista supera 1,3 milioni di posti, segnando un ulteriore incremento degli investimenti sul mercato pugliese.