Decaro verso la proclamazione: “Emozionato, ma pronto”

Antonio Decaro sarà proclamato domani pomeriggio nuovo presidente della Regione Puglia. La cerimonia ufficiale e il passaggio di consegne con il presidente uscente Michele Emiliano si terranno alle ore 15.00 nell’aula magna della Corte d’appello di Bari.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Decaro con un messaggio pubblicato sui social, nel quale ha espresso emozione e senso di responsabilità per il nuovo incarico. “Da domani la famiglia diventa ancora più grande. Dal Gargano a Leuca ci saranno nuovi zii, nipoti, nonni, mamme, papà, fratelli e sorelle di cui prendersi cura. Sono emozionato, non lo nascondo. Ma sono pronto”, ha scritto.

Il neo presidente ha spiegato di aver dedicato gli ultimi giorni alla propria famiglia, consapevole che nei prossimi mesi sarà difficile ritagliarsi spazi personali. “È giusto così – ha sottolineato – da tanti anni condividono con me questo impegno e continuano a farlo con la stessa generosità”.

Decaro non ha nascosto le difficoltà che attendono la nuova amministrazione regionale. “So che qualcosa la sbaglierò, è inevitabile. E non so se riusciremo a realizzare tutto ciò che i pugliesi si aspettano. Ma so per certo che ci proveremo con tutta la forza che abbiamo”, ha affermato, invitando i cittadini a essere “vigili e severi” nel giudicare il suo operato, ma anche a collaborare per migliorare la regione.

Rievocando il momento della candidatura, lo scorso 5 settembre, Decaro ha concluso: “Qualcuno mi ha chiesto: ‘Chi te lo ha fatto fare?’. La mia risposta, allora come oggi, è la stessa: i pugliesi, che sono la mia famiglia”.