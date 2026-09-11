Canosa, via libera al Cinemuseo Lino Banfi: investimento da 3,1 milioni

Il Consiglio comunale di Canosa di Puglia ha approvato la modifica al Programma triennale dei lavori pubblici inserendo la realizzazione del “Cinemuseo Lino Banfi” in piazza Galluppi.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 3,1 milioni di euro: 983mila euro saranno finanziati con risorse del bilancio comunale, mentre 2,1 milioni dovrebbero derivare da alienazioni immobiliari.

Il progetto punta a creare un nuovo spazio culturale e polifunzionale dedicato a Lino Banfi, originario di Canosa e tra i volti più popolari del cinema e della televisione italiana. La struttura dovrebbe ospitare anche attività cinematografiche e di spettacolo, rispondendo alla richiesta di una sala polifunzionale in città.

Il Cinemuseo si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione del centro storico, che comprende interventi su Palazzo Iliceto, Palazzo Casieri, piazza della Repubblica e sull’area antistante il nuovo museo nell’ex edificio Mazzini.

«È un progetto che può fare bene a Canosa, valorizzando una zona storica e centrale e aumentando i servizi a disposizione dei cittadini», ha dichiarato il sindaco Vito Malcangio, definendo il Cinemuseo «un obiettivo strategico» per la crescita culturale e sociale della città.