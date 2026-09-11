Eventi in Puglia oggi: Shai Maestro a Lecce, Talos Festival a Ruvo, Otranto si accende e a Bari lo Stabat Mater di Jenkins

Jazz internazionale, musica sinfonica, teatro, fotografia, tradizioni popolari e spettacoli immersivi. È particolarmente ricco il calendario degli appuntamenti di oggi, venerdì 11 settembre 2026, in Puglia. Tra gli eventi di maggiore richiamo ci sono Shai Maestro a Piano City Lecce, l’apertura del Talos Festival a Ruvo di Puglia, “Otranto in Luce”, lo Stabat Mater di Karl Jenkins nella Cattedrale di Bari e l’avvio dello Yeast Photo Festival a Galatina.

A Lecce prosegue Piano City Lecce 2026, il festival diffuso dedicato al pianoforte che fino a domenica porta concerti, incontri e performance in chiostri, chiese, musei e palazzi storici. Il Main Concert di questa sera è affidato a Shai Maestro, tra i pianisti più apprezzati della scena jazz contemporanea. L’appuntamento è alle 21.30 nel Chiostro dell’ex Convento dei Teatini, con apertura delle porte alle 20.45. Il musicista israeliano costruisce il proprio linguaggio tra jazz, musica classica e suggestioni mediorientali.

Nel Barese si apre invece uno degli appuntamenti musicali più importanti del fine settimana. A Ruvo di Puglia, dalle 19 in Piazza Matteotti, parte il Talos Festival. Alle 20.30 va in scena Keep My Hand, progetto coreografico di Giulio De Leo con musiche dal vivo di Rachele Amore. Dalle 21 spazio alla musica: aprono gli Hambone, quindi arriva il Sarathy Korwar Trio. Korwar, percussionista e compositore tra le voci più originali del jazz britannico contemporaneo, mescola tabla, elettronica, jazz e tradizione indiana. Alle 23 chiude la serata il dj set di Adriano Cantatore. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

A Bari, alle 20 nella Cattedrale Metropolitana di San Sabino, debutta il progetto “Tra Cielo e Terra. Choral Project” con lo Stabat Mater di Karl Jenkins, per soli, coro e orchestra. Sul palco il Coro e Orchestra “Nicola Vitale”, il Coro della Diocesi di Conversano-Monopoli “Madre dell’Unità” e la Corale Santa Scorese. L’appuntamento è a ingresso libero e propone una delle composizioni corali contemporanee più note del compositore gallese.

Sempre nel Barese, a Noicattaro, seconda giornata di NoJazz. Alle 19 al Teatro Cittadino è prevista una jam session aperta guidata da Pippo D’Ambrosio, Giampaolo Laurentaci ed Eugenio Macchia. Alle 21.30 in Piazza Umberto I arriva invece un’edizione speciale di Bandervish, progetto che riunisce i Radiodervish, Livio Minafra, la Banda “Giuseppe Verdi” di Sannicandro e la Banda Cittadina di Noicattaro. Una formazione allargata costruita appositamente per il festival, tra world music, tradizione bandistica e sonorità mediterranee. Ingresso gratuito.

A Capurso, dalle 20 in Piazza Gramsci, seconda e ultima serata di Polpette & Beat, manifestazione che unisce gastronomia, musica e solidarietà. Protagonista naturalmente la tradizionale polpetta di Capurso, affiancata questa sera dalla Swing Night Experience degli Spaghetti Brothers, tra jazz, swing, ballerini e atmosfere vintage. L’ingresso è libero, mentre le degustazioni sono a pagamento. Parte del ricavato sarà destinato a un progetto per bambini con disabilità grave presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari.

Attenzione invece a un appuntamento inizialmente annunciato a Bari: il concerto di Tony Boy alla Fiera del Levante, previsto questa sera alle 21, risulta annullato. È quindi opportuno non recarsi alla Fiera contando su quell’evento.

Nel Salento, uno degli appuntamenti più spettacolari è a Otranto, dove alle 19 sul Lungomare degli Eroi viene inaugurato “Otranto in Luce. La pietra racconta la storia, la luce la rivela”. Dalle 21 a mezzanotte, e poi ogni sera fino al 27 settembre, il centro storico sarà attraversato da videomapping, installazioni luminose e suggestioni sonore dedicate alla memoria degli 813 Martiri di Otranto. Il percorso comprende sei tappe: Porta Terra, Cattedrale, Castello, ex Chiesa dell’Immacolata, Porta a Mare e Fossati. L’accesso è gratuito.

Sempre nel Leccese, a Galatina, apre oggi la quinta edizione dello Yeast Photo Festival, dedicato quest’anno al tema “A Matter of Taste”. Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria della Grazia, in Piazza Alighieri, si tiene la conferenza inaugurale; alle 18.45 parte il tour delle mostre nel centro storico. Il festival, che proseguirà fino all’8 novembre, indaga attraverso la fotografia il rapporto tra cibo, identità, memoria e territori, con autori italiani e internazionali.

A Galatone, alle 21 al Teatro Comunale, arriva Andrea Pennacchi con Shakespeare and Me, accompagnato dalle musiche dal vivo di Giorgio Gobbo. L’attore costruisce uno spettacolo personale sul rapporto con Shakespeare e con i suoi personaggi, utilizzati come chiave per leggere le relazioni e le contraddizioni dell’uomo contemporaneo. Il biglietto costa 10 euro.

Nel Brindisino prende quota la Festa patronale di Maria Santissima della Fontana a Francavilla Fontana. Dalle 18 in via Roma e nel centro storico spazio ad artisti di strada e giochi tradizionali; alle 21 in Piazza Umberto I è prevista l’accensione delle luminarie artistiche e alle 21.30 il concerto di Giro di Banda, diretto dal maestro Cesare Dell’Anna.

A Brindisi città, invece, comincia la tre giorni della Festa dell’Ave Maris Stella al quartiere Casale. Questa sera, dalle 21, la parrocchia ospita l’evento “Got Talent” con la partecipazione dell’influencer cattolico don Cosimo Schena. Nell’area della festa sono previste anche bancarelle, food e giostre. Il programma continuerà domani con Ciccio Riccio in tour e domenica con iniziative per famiglie, sport e spettacolo.

A Molfetta, alle 21 all’Anfiteatro Madonna della Rosa, spazio invece a Electro Symphony, progetto che unisce orchestra sinfonica e dj trasformando le grandi hit della disco music in versioni orchestrali. L’evento è in piedi, con formula da dancefloor a cielo aperto; il biglietto promozionale online è indicato a 8 euro.

Ad Andria prosegue il cartellone culturale con due proposte. Alle 18.45 in Piazza Toniolo va in scena Felici per sempre, spettacolo di teatro clown non verbale e adatto a tutte le età, a ingresso libero con contributo di solidarietà. Alle 21.15 nel Chiostro di San Francesco la compagnia spagnola Trukitrek Puppet Company propone invece Mr. Train, prima regionale che unisce burattini, teatro gestuale e cinema d’animazione in una storia ispirata a un racconto di Tonino Guerra.