Ciccio Riccio si fa in quattro: un successo le feste di Capodanno

Le luci si sono spente ma l’entusiasmo delle quattro piazze pugliesi che hanno ballato con CiccioRiccio certamente no.

Le città coinvolte sono state, in provincia di Brindisi, San Michele e Villa Castelli; in provincia di Taranto, Carosino e Statte. Musica, divertimento e festa sin dalle 23 del 31 dicembre 2022 e fino alle prime ore del 1 gennaio 2023.

L’idea di Ciccio Riccio si sposa con quelle amministrazioni che fanno partire le feste per l’ultimo dell’anno almeno un’ora prima della mezzanotte perché è importante stare insieme sopratutto se si è soli.

Per esempio #maipiusoli è stato anche quest’anno lo slogan di Capodanno di Villa Castelli ed è stata una festa in piazza Municipio che ha accolto tantissime persone anche in questa edizione.

Gli ascoltatori che non hanno raggiungere le quattro piazze pugliesi, invece, hanno potuto viverne l’atmosfera attraverso una diretta su Ciccio Riccio in f.m., app e www.ciccioriccio.it che è durata ininterrottamente così come le feste nelle varie piazze. La messaggeria, la chat Whatsapp di Ciccio Riccio ha ricevuto centinaia di messaggi di auguri da ogni parte d’Italia e dal Mondo.

L’ottima riuscita degli eventi, risultato da un gioco di squadra coordinata da Gianluca Ziza, ha entusiasmato, dunque pubblico, numerossissimo, giunto da varie città della Puglia e enti organizzatori, tutti estremamente soddisfatti.

Un ringraziamento a chi ha partecipato, vissuto e ballato il Capodanno con Ciccio Riccio che nel 2023 festeggerà i 40 anni di attività.