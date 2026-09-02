Eventi in Puglia oggi: C.S.I. a Egnazia, Eddie Gomez a Francavilla, moda internazionale a Taranto e libri nel Salento

Musica, jazz, moda, teatro, libri e grandi temi dell’attualità. È ricco il calendario degli appuntamenti di oggi, mercoledì 2 settembre 2026, in Puglia. Tra gli eventi di maggiore richiamo figurano il ritorno dei C.S.I. – Consorzio Suonatori Indipendenti al Parco archeologico di Egnazia, l’apertura di Francavilla è Jazz con Eddie Gomez, la Mediterranean Fashion Week al Castello Aragonese di Taranto, Gabriella Genisi e Luca Bianchini al Salento Book Festival e il Festival dei Giornalisti del Mediterraneo a Otranto. Ad Andria, intanto, il Festival Castel dei Mondi dedica uno spettacolo alla vita e alle canzoni di Gino Paoli.

L’appuntamento musicale probabilmente più atteso è a Egnazia, nel territorio di Fasano. Alle 21 nel Parco archeologico arrivano i C.S.I. – Consorzio Suonatori Indipendenti con In viaggio – Tour 2026, data conclusiva del Locus Festival. Il concerto segna il ritorno dal vivo della storica formazione nata dall’esperienza dei CCCP e protagonista della scena rock alternativa italiana degli anni Novanta. Il biglietto per il posto unico in piedi è indicato a 48 euro più commissioni. È disponibile anche il parcheggio P3, sulla Strada Comunale Egnazia, al costo di 8 euro, con accesso indicato dalle 17.

Sempre nel Brindisino, a Francavilla Fontana, comincia questa sera la tredicesima edizione di Francavilla è Jazz, festival ormai consolidato nel panorama nazionale. Alle 21 in Piazza Giovanni XXIII, a ingresso gratuito, apre la rassegna l’Eddie Gomez Italian Quartet. Con il leggendario contrabbassista, per anni al fianco di Bill Evans, suoneranno Alessandro Presti alla tromba, Salvatore Bonafede al pianoforte e Joe Santoro alla batteria. Il repertorio attraverserà in particolare il periodo vissuto da Gomez nel trio di Evans, insieme a standard e composizioni originali.

A Brindisi città, alle 21 al Porto Vecchio delle Sciabiche, il Barocco Festival “Leonardo Leo” propone “Il barocco destrutturato”, incontro tra repertorio settecentesco e improvvisazione jazz. Special guest è il sassofonista Javier Girotto, affiancato da William Greco al pianoforte, Marco Bardoscia al contrabbasso e Igor Caiazza alla batteria. Bach, Vivaldi, Händel e Scarlatti diventano il punto di partenza per una rilettura contemporanea. Per informazioni il riferimento dell’organizzazione è 347 0604118.

A Taranto continua invece il grande programma collaterale dei Giochi del Mediterraneo. Uno degli appuntamenti centrali è la tappa della Mediterranean Fashion Week al Castello Aragonese, con designer e collezioni provenienti da numerosi Paesi. Il programma di Taranto 2026 colloca Nations on the Runway alle 20, mentre alcune comunicazioni della Fashion Week indicano l’inizio alle 21: considerata la discrepanza, per chi vuole assistere alla sfilata è prudente arrivare con anticipo e verificare l’orario definitivo durante la giornata.

La serata tarantina offre molto altro. In Piazza Garibaldi, al Fan Village, dalle 18 alle 20 è previsto il talk Dall’Europa al Mediterraneo. Giovani, formazione e sport con Erasmus+; dalle 20 alle 21.30 spazio invece a Piccoli morsi, grandi calici, dedicato all’abbinamento tra vini pugliesi e finger food. In Piazza Maria Immacolata è previsto il concerto lirico “Passione e Bel Canto”, alla GATA Gallery il live dei GAVO, mentre a Spazioporto la notte continua con il dj set del Mediterranean Game Music Village. Il Fan Village è aperto gratuitamente dalle 18 a mezzanotte.

A pochi chilometri, a Martina Franca, seconda giornata della Festa regionale dell’Unità agli Orti del Duca. L’appuntamento politicamente più rilevante è fissato alle 20, con il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e il presidente della Regione Campania Roberto Fico protagonisti di un confronto dedicato al Mezzogiorno e alle questioni che interessano il Sud, compreso il tema dell’autonomia differenziata. La manifestazione proseguirà fino al 6 settembre.

Nel Barese, a Polignano a Mare, alle 21 nel Chiostro Sant’Antonio va in scena “Viola Suite”, nell’ambito della dodicesima edizione di Ad Libitum. Protagonista l’Anima Viola Ensemble del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, diretto da Teresa Laera. Il programma attraversa Telemann, Bach, Bizet e Nino Rota fino alla musica contemporanea. Biglietti: 15 euro intero, 12 euro over 65 e 8 euro under 26. Informazioni al 392 9642809.

A Bitetto, invece, la musica italiana incontra l’orchestra. Alle 21 in Piazza Giovanni Paolo II, l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari presenta “No grazie, chi a Sanremo non è mai andato in gara”. Vittorio Pasquale dirige un programma che recupera le canzoni di Pino Daniele, Vinicio Capossela, Fred Buscaglione, Ivano Fossati e altri grandi autori italiani, con Badrya Razem voce solista. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Ad Andria prosegue invece il Festival internazionale Castel dei Mondi. Dalle 18 alle 22 all’ex Mercato Flavio Giugno è visitabile l’installazione Milite Ignoto. Alle 21.15 al Centro di Aggregazione Fornaci debutta in prima regionale “Senza fine”, monologo dedicato alla vita e all’opera di Gino Paoli. Agata Paradiso, accompagnata al pianoforte da Riccardo D’Avanzo, intreccia racconto e brani come La gatta, Il cielo in una stanza, Sapore di sale e Senza fine. Durata circa 70 minuti, biglietto 6 euro.

Nel Salento è particolarmente ricca la proposta culturale. Ad Aradeo, in Piazzetta SS. Annunziata, torna il Salento Book Festival. Alle 20.30 Gabriella Genisi presenta Come la rosa, dialogando con Eleonora Leila Moscara; alle 21.30 Luca Bianchini presenta Le ragazze di Tunisi, intervistato da Valeria De Vitis. Entrambi gli incontri sono a ingresso libero.

A Otranto prosegue la diciottesima edizione del Festival dei Giornalisti del Mediterraneo, sempre a ingresso gratuito in Largo Porta Alfonsina. La seconda serata parte alle 20.30 con il panel “Legalità: una scelta quotidiana che costruisce il futuro”; alle 21.30 si parla di diplomazia internazionale e cooperazione con NextMed, mentre alle 22.30 il confronto si sposta su ambiente, sostenibilità, innovazione e responsabilità nel Mediterraneo.

Sempre nel Leccese, Piazza Sant’Oronzo a Lecce ospita fino al 4 settembre il Festival Internazionale dell’Artigianato e del Design, iniziativa collegata alla Mediterranean Fashion Week. Espongono maestri artigiani provenienti anche dall’area asiatica, con mostre, design e percorsi “Off Catwalk” nel centro cittadino.

In sintesi, per chi cerca un grande concerto, la scelta più forte è il ritorno dei C.S.I. a Egnazia; per il jazz spicca Eddie Gomez a Francavilla Fontana, gratuito. Sul fronte culturale, Genisi e Bianchini ad Aradeo e il Festival dei Giornalisti a Otranto sono gli appuntamenti principali, mentre Taranto concentra moda, lirica, musica e iniziative legate ai Giochi del Mediterraneo. Per il teatro, la proposta più originale arriva da Andria con il racconto musicale dedicato a Gino Paoli.