Foggia, dopo tre anni riapre La Magna Capitana: 200 posti per studenti e studiosi

Dopo tre anni di chiusura, dall’agosto 2023, ha riaperto questa mattina a Foggia la biblioteca “La Magna Capitana”, una delle più grandi d’Italia. I lavori di messa in sicurezza consentono ora di restituire alla città gran parte degli spazi del primo piano: la biblioteca dei ragazzi, le sale narrativa e divulgativa e l’intera sala consultazione, per complessivi 200 posti destinati a studenti e studiosi.

«La Magna Capitana torna ad essere un patrimonio comune della città, della provincia e dell’intera regione», ha sottolineato la direttrice Gabriella Berardi.

Alla riapertura hanno partecipato anche gli assessori regionali Silvia Miglietta e Raffaele Piemontese. Quest’ultimo ha ricordato che, da quando l’ex biblioteca provinciale è passata alla Regione Puglia, sono stati investiti oltre 5,5 milioni di euro per ristrutturazione, efficientamento energetico e tutela del personale.

Soddisfazione anche da parte del comitato che in questi anni ha sollecitato la riapertura. «Tre anni di chiusura sono stati una ferita importante», ha ricordato il portavoce Mario Nobile, invitando le istituzioni a evitare che strutture culturali di questa importanza restino inutilizzate così a lungo.