Mesagne Estate continua fino a ottobre: libri, musica, spettacoli e grandi eventi nel cuore della città

Non finisce con agosto “Mesagne Estate 2026”. Il cartellone prosegue per tutto settembre e arriva fino alla fine di ottobre con un programma che intreccia letteratura, musica, spettacoli, moda ed eventi di comunità, tutti a ingresso gratuito.

Dopo “Mesagne in Shopping” e l’incontro con la vincitrice del Premio Campiello Wanda Marasco, questa sera, 2 settembre, sarà protagonista il giornalista Rai Federico Zatti, che presenterà il libro “Il disegno. La mappa che riscrive il caso Moro”, appuntamento che apre il “Festival delle Storie”, progetto promosso dalla Taberna Libraria di Latiano con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia.

Il 3 settembre Piazza Orsini ospiterà la Mediterranean Fashion Week 2026, edizione “Medieval Chic”, evento collaterale dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 con oltre 200 ospiti internazionali, delegazioni di 20 Paesi e 50 brand esteri.

Numerosi gli appuntamenti culturali. Il 5 settembre Nabil Bey Salameh presenterà “Il mare ricorda”, viaggio tra musica, parole e immagini dedicato a Gaza. Il 10 settembre arriverà Luca Bianchini per l’“Oscar del Libro”, mentre il 15 sarà protagonista Patrizia Marsella con il thriller psicologico “Cortocircuiti”.

Spazio anche allo spettacolo: l’11 settembre Giuseppe Ninno, in arte Mandrake, porterà a Mesagne “Imbarazzo costante”; il 13 sarà la volta di Stefano Masciarelli con “Non è mai troppo tardi” e il 14 di Gabriele Marconi con “Uno, qualcuno, centovoci”.

Ricco anche il programma musicale. Il 4 settembre sono attesi i Maraguà con “Pop, Jazz e Dintorni”, il 6 i Manita in Piazza Criscuolo, mentre il 7 settembre il Chiostro comunale ospiterà “Sinfonia d’Estate” con l’Orchestra OLES e il soprano Rachele Stanisci, diretti dal maestro Andrea Crastolla.

L’8 e il 18 settembre tornerà inoltre il Barocco Festival Leonardo Leo, mentre il 10 settembre Piazza Commestibili ospiterà la tribute band Queen of Magic. Il 19 settembre spazio al viaggio musicale di Emanuele Castrignano e alla “Guitar Night”.

Il 20 settembre sarà la volta di “Lady Up”, performance di danza contemporanea con Francesca De Giorgi, nata da un progetto sviluppato all’interno della Casa circondariale di Brindisi. Il 23 settembre è invece prevista la festa in onore di San Pio.

Il programma continuerà anche in autunno. Il 3 e 4 ottobre tornerà la “Fiera Medievale Franca”, con corteo storico e iniziative nel centro antico, in contemporanea con l’Appia Day. Il 16 e 17 ottobre Piazza Iqbal ospiterà la festa popolare “La cultura della cura”, mentre il 30 e 31 ottobre sarà “Rosso Salentino”, sagra dedicata al vino e ai sapori locali, a chiudere il calendario.

Una programmazione che punta a prolungare la stagione degli eventi oltre l’estate, rafforzando la vocazione turistica e culturale di Mesagne e sostenendo associazioni, operatori culturali e attività del territorio.