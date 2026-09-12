Eventi in Puglia oggi: Gianni Morandi a Ostuni, Rocco Hunt a Vieste, Sal Da Vinci a Sammichele e Ciccio Riccio al Casale

Tre grandi concerti popolari, ma anche jazz, teatro, musica elettronica, libri e tradizioni. È particolarmente ricco il calendario degli appuntamenti di oggi, sabato 12 settembre 2026, in Puglia. I nomi di maggiore richiamo sono Gianni Morandi a Ostuni, Rocco Hunt a Vieste e Sal Da Vinci a Sammichele di Bari. A Lecce continua Piano City con il francese David Chalmin, a Ruvo il Talos Festival, a Noicattaro chiude NoJazz con Maria Pia De Vito, mentre a Brindisi arriva Bruno Barbieri.

Il grande concerto del Brindisino è quello di Gianni Morandi, atteso alle 21 all’Arena Bianca del Foro Boario di Ostuni con C’era un ragazzo Estate 2026. La tournée celebra anche i sessant’anni di C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones e ripercorre una carriera che attraversa oltre mezzo secolo di musica italiana. L’evento è a pagamento e i biglietti sono disponibili attraverso i circuiti ufficiali.

Sul Gargano, invece, Vieste in Love propone uno degli appuntamenti più forti dell’intera settimana. Alle 21.30 a Marina Piccola arriva Rocco Hunt con un concerto gratuito dedicato simbolicamente all’“amore per la propria terra”. Il rapper e cantautore salernitano porta sul palco il suo repertorio tra rap, pop e sonorità mediterranee. L’ingresso è libero e gratuito. Domani la manifestazione si concluderà con Serena Brancale.

Nel Barese un altro grande richiamo è Sal Da Vinci, protagonista del Sammichele Music Festival in Piazza Vittorio Veneto a Sammichele di Bari. Il concerto è gratuito e rappresenta uno degli appuntamenti centrali del cartellone estivo del paese. Sono previsti specifici servizi di sicurezza per un evento che si annuncia ad alta partecipazione.

A Lecce prosegue invece la “rivoluzione a 88 tasti” di Piano City Lecce. Il Main Concert di questa sera, alle 21.30 a Palazzo Scarciglia, è affidato al compositore, produttore e polistrumentista francese David Chalmin con Le Cercle Invisible. Il progetto porta il pianoforte verso territori elettronici e pop, in linea con la vocazione del festival alla contaminazione tra linguaggi. Apertura delle porte alle 20.45.

A Ruvo di Puglia entra nel vivo il Talos Festival. Dalle 19 apre il Talos Village in Piazza Matteotti; alle 20.30 va in scena Searching for Europa, performance di danza contemporanea con Erika Guastamacchia, coreografia di Giulio De Leo e musiche di Vaggelis Gettos. Alle 21 concerto dei Fitness Forever, formazione che mescola pop orchestrale, bossa nova, funk e suggestioni anni Settanta. Dalle 23 la serata continua allo Spazio Nido con il dj set di Club Mediterraneo. Tutto il programma è a ingresso libero.

Sempre nel Barese, Noicattaro chiude oggi il festival NoJazz. Alle 19 nella Biblioteca comunale Nicola Gaeta presenta Black Beauty, volume dedicato alla storia della musica afroamericana, dialogando con il sassofonista Roberto Ottaviano. Alle 20.30 la Young Marching Band attraverserà il centro storico, mentre alle 21.30 in Piazza Umberto I arriverà Maria Pia De Vito con Buarqueana, raffinato omaggio a Chico Buarque de Hollanda nel quale le composizioni brasiliane vengono reinterpretate anche attraverso la lingua napoletana. Ingresso gratuito.

A Bari città, alle 21 nell’Atrio di Palazzo Ateneo, i Radiodervish incontrano l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari nel concerto Il Mediterraneo come crocevia di civiltà. Gli arrangiamenti sono di Valter Sivilotti e la direzione è affidata a Giulio D’Orazio. La serata, dedicata alla memoria di Richard Lee, chiude il Festival delle Arti e Culture del Mediterraneo. Apertura degli ingressi alle 20; l’evento è a pagamento.

A Conversano, alle 21 alla Casa delle Arti, arriva Andrea Pennacchi con Shakespeare and me. L’attore racconta il proprio rapporto con Shakespeare utilizzando opere e personaggi del Bardo come una lente per leggere la contemporaneità, alternando ironia, autobiografia e riflessione. Ad accompagnarlo dal vivo è Giorgio Gobbo.

Nel Brindisino, accanto al concerto di Morandi, spicca l’appuntamento culturale con Bruno Barbieri. Alle 20 nel Chiostro dell’Accademia degli Erranti di Brindisi, in via Giovanni Tarantini, lo chef presenta in anteprima nazionale il libro Controluce – Ombre e segreti di una vita. Un racconto autobiografico che attraversa famiglia, formazione, grandi cucine, stelle Michelin e popolarità televisiva. A dialogare con Barbieri sarà il giornalista Fabio Mollica. Ingresso libero.

Sempre a Brindisi, nel quartiere Casale, seconda giornata della Festa dell’Ave Maris Stella. Dalle 21 nel piazzale davanti alla chiesa è prevista una tappa di Ciccio Riccio in Tour, con Valentina Molfetta, Dj Andreas, “I Cavalli di Battaglia” di Marcello Biscosi e Ignazio Deg. In programma anche le evoluzioni delle atlete della Vertical Gym tra danza aerea e pole dance, oltre ad area food, bancarelle e giostre.

A Francavilla Fontana continua invece il programma della festa patronale di Maria Santissima della Fontana. In mattinata spazio alla banda nel mercato cittadino; dalle 16 in Piazza Giovanni XXIII parte Afterhour: The Cage, dedicato a sport, musica e giovani, mentre dalle 17 via Roma e il centro storico ospitano animazione, laboratori e attività per bambini.

Nel Tarantino, a Manduria, dalle 20 nel Parco Archeologico delle Mura Messapiche, torna la Festa delle Giuggiole. L’ottava edizione unisce archeologia, sapori, musica e memoria locale. Tra i momenti della serata, la consegna della Menzione “Cuore Messapico”, visite nell’area archeologica, degustazioni e il tradizionale riferimento al “brodo di giuggiole”. Ingresso gratuito.

Per chi preferisce la notte elettronica, a Castellaneta Marina il Clorophilla saluta la stagione estiva con la Closing Night. In consolle East End Dubs, Cristina Lazic, Z.I.P.P.O e Falzo, per uno degli appuntamenti clubbing più importanti della serata pugliese.

Nel Salento c’è anche il cinema asiatico. A Lecce, per ALFest – Asia Lover Film & Music Festival, alle 17 al Convitto Palmieri Carlo Cavazzoni parla di trent’anni di anime in Italia; alla Multisala Massimo sono poi in programma Ghost Cat Anzu alle 20 e Tamerlano alle 21.45.

Sempre nel Leccese, a Maglie, alle 21 all’Auditorium Cezzi, il cantautore napoletano Gnut propone un concerto tra folk, blues, canzone d’autore e tradizione napoletana. Il biglietto è indicato a 5 euro.

Infine Otranto, dove continua “Otranto in Luce”. Dalle 21 a mezzanotte, Porta Terra, Cattedrale, Castello, ex Chiesa dell’Immacolata, Porta a Mare e Fossati diventano le sei tappe di un percorso immersivo gratuito tra videomapping, luci e suoni dedicato alla storia degli 813 Martiri. Lo spettacolo resterà attivo ogni sera fino al 27 settembre.