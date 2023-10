Fasano diventa Modugno per Lolita Lobosco

Ultimi giorni di riprese, in Puglia, per la serie TV di Rai Uno Lolita Lobosco, tratta dai libri di Gabriella Genisi, con l’attrice napoletana Luisa Ranieri nei panni della dinamica vicequestore protagonista.

È questo il motivo per il quale il cartello “Comune di Modugno” campeggiava ieri mattina, 20 ottobre, tra le campagne di Fasano: il cast sta girando nel comune brindisino alcune scene che da copione sono ambientate nel paese della provincia barese. Un piccolo momento di spaesamento per gli abitanti, presto risoltosi nella contentezza di vedere immortalati in tv i propri luoghi di residenza.