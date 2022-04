E’ in programmazione in radio “Male male male”,il nuovo singolo di Ignazio Deg.

Un brano con un beat dinamico e con sonorità elettroniche e ricercate, coinvolgente, tutto da ballare.

Un mood diversamente malinconico racconta la storia di un uomo che ha deciso di liberarsi dalle sue dipendenze, da ciò che fa male, da tutto quello che di tossico lo circonda; ma fare questo non sarà facile perché ogni giorno sarà istigato dal bene che fa male.

Canzone scritta a quattro mani insieme all’eclettico Cristiano Cosa cantautore tarantino che nel 2016 ribaltò il serale di “Amici”, noto programma di Maria De Filippi, con le sue performances live.

Il beat e l’arrangiamento sono stati realizzati dal noto Max Calo.

Ignazio Deg si presenta con un video fatto di sorprese, diretto da Diego Colucci, ma soprattutto fatto di scene che fanno rabbrividire e creano suspense come in un film.

Ciliegina sulla torta all’interno del videoclip, una bellissima e coinvolgente coreografia curata dal maestro Vito Alfaranodella AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica di Brindisi e dal coreografo cegliese Francesco Biasi.

Il video è stato girato in diverse location tra Mesagne e Brindisi ed ha visto centinaia di comparse provenienti da tutta la Puglia.

Ignazio Degirolamo nasce a Mesagne il 10 settembre 1974.

Creativo fin da piccolo e con una particolare vocazione per la musica, durante il periodo adolescenziale, negli anni ’90 inizia a collaborare con diverse radio locali come speaker radiofonico.

Successivamente intraprende il ruolo di vocalist in varie discoteche della zona, per poi spostarsi in tutta l’Italia. Da li nasce IgnazioDeg.

Oltre alla passione musicale, Degirolamo è principalmente giornalista pubblicista e consulente marketing.

Diverse le collaborazioni con artisti di fama nazionale.