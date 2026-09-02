Torna l’avvocato Guerrieri: Alessandro Gassmann annuncia le riprese della seconda stagione

“Bari, eccoci”: inizieranno tra poco meno di due settimane, nel capoluogo pugliese, le riprese della seconda stagione di “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, tratta dai libri dello scrittore barese, già magistrato e parlamentare, Gianrico Carofiglio. Ad annunciarlo è stato, con un video sul proprio profilo Instagram, Alessandro Gassmann, protagonista della serie nei panni dell’avvocato penalista Guido Guerrieri, professionista dall’intuito eccezionale, profondamente segnato dal divorzio dalla moglie.

La regia, come per la prima stagione, è affidata a Gianluca Tavarelli, mentre nel cast, oltre a Gassmann, ritroveremo Ivana Lotito, Michele Venitucci, Lea Gavino, Michele Ragno, Francesco Colella, Antonia Liskova, Anita Caprioli, Umberto Sardella, Davide Mancini e Francesco Colella.

I nuovi episodi, prodotti da Rai Fiction e Rai Com in coproduzione con Bartleby Film e Combo International, e realizzati con il sostegno di Apulia Film Commission e Regione Puglia, andranno in onda nel 2027.

Marina Poci