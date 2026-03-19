“Barocco e Neobarocco”, vernissage a Francavilla Fontana

È fissato per le ore 11 di domani, venerdì 20 marzo 2026, presso il Castello Imperiali di Francavilla Fontana (Br) il vernissage della Grande Mostra “Barocco e Neobarocco”, in programma presso il medesimo edificio monumentale da sabato 21 marzo al 31 luglio 2025.

La Grande Mostra, organizzata da Micexperience Puglia Rete d’Imprese, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia del Ministero della Cultura e la Città di Francavilla Fontana, apre i battenti quindi al mattino di sabato 21 marzo 2026, mentre nelle sale del Castello Imperiali di Francavilla Fontana (Br) domani mattina si vivrà l’anteprima, quale evento riservato alle autorità del territorio e al mondo della comunicazione, inteso nel suo più ampio livello di diffusione.

Fra gli interventi previsti quelli del sindaco della Città, avv. Antonello Denuzzo; del presidente di Micexperience Puglia Rete d’Impresa, dott. Pierangelo Argentieri; del curatore della Grande Mostra, prof. Pierluigi Carofano, che condurrà i visitatori lungo il percorso espositivo,

I giornalisti che intendono intervenire e che intendono realizzare interviste video sono vivamente pregati di confermare la loro presenza a [email protected]