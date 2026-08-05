Pirelli valuta un investimento in Puglia: possibile centro innovazione da 100 milioni e mille posti di lavoro

Un nuovo polo tecnologico dedicato all’innovazione nel settore automotive potrebbe nascere in Puglia. L’ipotesi è emersa durante il Tavolo Taranto convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove il ministro Adolfo Urso ha illustrato una comunicazione del gruppo Pirelli.

L’azienda starebbe valutando un progetto di sviluppo che prevede la realizzazione di un centro di innovazione con pista prove, collegato all’hub di Bari dedicato allo sviluppo software. L’investimento stimato potrebbe arrivare a circa 100 milioni di euro e generare fino a un migliaio di posti di lavoro, considerando occupazione diretta e indotto.

Pirelli sarebbe già in dialogo con il Mimit e con la Regione Puglia per individuare l’area più adatta alla realizzazione del nuovo insediamento. Il progetto rappresenterebbe un possibile rafforzamento della presenza industriale e tecnologica della regione, con ricadute sul territorio e sulle competenze specialistiche.