San Pancrazio Salentino: laboratorio gratuito di cinema, teatro e televisione

Partirà martedì 30 aprile 2024 presso il Poli Officine Culturali a San Pancrazio Salentino un laboratorio gratuito di 60 ore dedicato a teatro, cinema e televisione a cura del Nodo Galattica: sarà uno spazio, destinato a giovani tra i 15 e i 35 anni, dove poter imparare a dirigere come un vero regista di teatro, cinema e televisione e dove scoprire come pianificare le scene, guidare gli attori e creare storie che possono essere messe in scena sul palcoscenico, sullo schermo o in TV. I docenti saranno l’attore Giovanni Magno e lo scrittore e sceneggiatore Cosimo Scarpello.

Galattica è un progetto regionale, ideato dalla sezione Regione Puglia – Politiche Giovanili e ARTI, e promosso dall’amministrazione comunale di San Pancrazio Salentino: è un’iniziativa diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all’interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile. Il progetto porta in città diversi laboratori esperienziali dedicati a varie attività e sportelli per chiedere il supporto di professionisti per ottenere risposte puntuali.

Per iscriversi al nodo e partecipare a tutte le attività gratuite del progetto è possibile compilare il form al link: https://bit.ly/GalatticaSanPancrazioSalentino oppure recarsi di persona al Poli Officine Culturali, sede del nodo Galattica di San Pancrazio Salentino.

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui