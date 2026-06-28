Antonio Calabrese nominato Disability Manager del Comune di Fasano

Il dott. Antonio Calabrese è stato nominato Disability Manager del Comune di Fasano. Questo nuovo impegno rappresenta il riconoscimento di un percorso professionale costruito negli anni nel campo delle politiche sociali, dell’inclusione e della tutela delle persone più fragili. Con decreto del sindaco Francesco Zaccaria, il direttore del C.I.I.S.A.F. (Consorzio per l’Integrazione e l’Inclusione Sociale dell’Ambito di Fasano) assume un ruolo strategico destinato a rafforzare le politiche comunali in materia di accessibilità e pari opportunità.

Si tratta di una figura ancora poco diffusa in Puglia: il Comune di Fasano è tra i pochi enti locali della regione ad aver istituito formalmente il Disability Manager ed è l’unico in provincia di Brindisi a dotarsi di questo importante strumento di governance dedicato ai diritti delle persone con disabilità.

La scelta dell’Amministrazione comunale premia le competenze maturate dal dott. Calabrese nella presidenza dell’Ambito Territoriale di Mesagne e nella direzione del C.I.I.S.A.F., realtà quest’ultima che negli anni ha rappresentato un punto di riferimento per la programmazione e la gestione dei servizi sociali dell’ambito territoriale. Un’esperienza consolidata nel coordinamento delle politiche di welfare, nella costruzione di reti territoriali e nella gestione delle situazioni di fragilità che costituisce oggi il valore aggiunto per un incarico chiamato a incidere concretamente sulla qualità della vita della comunità.

L’istituzione del Disability Manager segna un passaggio importante nella strategia dell’Amministrazione comunale di Fasano, che anticipa l’approvazione del Regolamento comunale dedicato e garantisce sin da subito continuità operativa alle politiche per l’accessibilità universale.

«La nomina del Disability Manager rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra comunità – dichiara il sindaco Francesco Zaccaria – e una scelta che renderà ancora più stretto il rapporto tra istituzioni, Terzo Settore e mondo della disabilità. Abbiamo individuato nel dott. Antonio Calabrese un professionista preparato e con una grande esperienza, la figura ideale per questo ruolo. Saprà dare un impulso decisivo all’attuazione del P.E.B.A. e alle politiche di inclusione lavorativa sul nostro territorio. Desidero inoltre sottolineare che l’incarico sarà svolto gratuitamente e senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio comunale. Al dott. Calabrese va il mio ringraziamento per aver accettato con spirito di servizio questa sfida: insieme lavoreremo per una Fasano sempre più accessibile, dove le barriere, fisiche, cognitive e culturali, possano essere definitivamente superate».

L’incarico, di natura fiduciaria, avrà la stessa durata del mandato amministrativo del sindaco e sarà svolto a titolo gratuito, fatta eccezione per l’eventuale rimborso delle spese vive autorizzate. Il Disability Manager opererà con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, senza sostituirsi alle competenze degli uffici comunali.

Tra le principali attività affidate al dott. Calabrese rientrano il monitoraggio dell’attuazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), il sostegno ai percorsi di inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la collaborazione con imprese, Centro per l’Impiego e Terzo Settore, l’integrazione delle politiche di accessibilità nella pianificazione strategica dell’ente e il dialogo costante con associazioni, famiglie e cittadini.

Con questa nomina il Comune di Fasano rafforza la propria visione di una città realmente inclusiva, nella quale l’accessibilità non riguarda soltanto l’eliminazione delle barriere architettoniche, ma comprende anche quelle sensoriali, cognitive, digitali e culturali.