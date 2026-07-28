Bari istituisce un osservatorio metropolitano sulla legalità

La Città metropolitana di Bari ha avviato un osservatorio dedicato alla legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminali. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Avviso Pubblico, Libera e Arci provinciale e punta a costruire una rete stabile tra amministrazioni, associazioni e comunità locali. L’organismo raccoglierà dati, segnalerà criticità e promuoverà attività formative rivolte soprattutto ai giovani e agli amministratori pubblici. Tra gli obiettivi figurano anche il contrasto alla corruzione, alle infiltrazioni mafiose e all’uso illecito delle risorse pubbliche. Il progetto vuole trasformare la cultura della legalità in una pratica amministrativa costante, capace di prevenire i rischi prima che si trasformino in emergenze.