Carcere di Lecce, allarme su sovraffollamento e assistenza sanitaria

Una delegazione del Partito democratico ha denunciato condizioni particolarmente difficili all’interno del carcere di Lecce. Dopo una visita nell’istituto, i rappresentanti politici hanno segnalato sovraffollamento, carenza di personale e problemi nell’accesso alle cure mediche. Secondo la delegazione, la situazione rischierebbe di compromettere il diritto alla salute delle persone detenute e le condizioni di lavoro degli agenti della polizia penitenziaria. È stato chiesto un intervento urgente del Ministero della Giustizia, con il rafforzamento degli organici e dei servizi sanitari. La questione si inserisce nel più ampio dibattito nazionale sulle condizioni degli istituti di pena e sulla necessità di misure alternative alla detenzione.