Referendum sulla giustizia, in Puglia affluenza al 39% nella prima giornata di voto

Seggi chiusi in Puglia al termine della prima giornata di voto per il referendum costituzionale sulla giustizia. Alle 23 aveva votato il 39% degli aventi diritto, pari a oltre 1 milione e 237mila elettori su poco più di 3 milioni complessivi. Il dato risulta inferiore rispetto alla stessa rilevazione del referendum costituzionale del 2020, quando l’affluenza aveva raggiunto il 43,74%.

Nel dettaglio, l’area metropolitana di Bari si è attestata al 40,80%, con il capoluogo al 41,47%. Seguono Lecce con il 40,77%, la provincia di Barletta-Andria-Trani con il 39,21%, Taranto con il 37,92%, Brindisi con il 37,18% e Foggia con il 34,88%.

Tra i comuni pugliesi, il dato più alto si registra a Zollino, nel Leccese, con il 51,66% dei votanti, mentre il più basso è stato rilevato a Carpino, in provincia di Foggia, dove si è fermato al 23%.

In tutta la regione sono circa 4mila i seggi allestiti, che riapriranno domani alle 7. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 15.