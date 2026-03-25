“Semi di giustizia”: gli studenti incontrano le istituzioni. Ricordando don Ciccio Guadalupi

L’Istituto Comprensivo «Casale» di Brindisi ha ospitato l’incontro «Semi di giustizia: coltivare il futuro contro le mafie», promosso dal Rotary Club Brindisi e rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Media «Kennedy». L’iniziativa ha offerto agli studenti un’importante occasione di approfondimento sul fenomeno mafioso e sul valore della legalità come fondamento della convivenza civile.

A dialogare con i ragazzi sono stati rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo: l’avvocato Riccardo Mele, presidente del Rotary Club Brindisi; il Prefetto di Brindisi, Guido Aprea; il sostituto procuratore della Procura di Brindisi, Luca Miceli; e Paolo Signorino, sovrintendente capo della Polizia di Stato in quiescenza. Attraverso i loro interventi, i relatori hanno illustrato il funzionamento delle organizzazioni criminali, le dinamiche che alimentano l’illegalità e la responsabilità condivisa di istituzioni, scuola e cittadini nel contrasto alle mafie.

Particolarmente intenso il momento dedicato alla testimonianza del rotariano Fortunato Guadalupi, che ha ricordato la figura del padre Francesco Guadalupi, ucciso dalla Sacra Corona Unita negli anni Ottanta. Un racconto carico di significato umano e civile, reso ancora più emblematico dal fatto che l’incontro si sia svolto nell’aula magna intitolata proprio a Francesco Guadalupi, luogo che custodisce la memoria di una vicenda profondamente segnata dall’impegno per la giustizia.