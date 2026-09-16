La Via Appia incontra i sapori del Mediterraneo: a Cantine Risveglio il gala conclusivo della rassegna

Una cena tra sapori e musiche del Mediterraneo, seguita da una festa aperta al pubblico. Venerdì 25 settembre Cantine Risveglio, a Brindisi, ospiterà il gala conclusivo del ciclo di appuntamenti dedicati alla Via Appia, Patrimonio dell’Umanità Unesco, che durante l’estate ha intrecciato storia, cultura ed eccellenze enologiche del territorio.

“Dove la strada finisce, inizia il mare” è il tema della serata, pensata per valorizzare Brindisi come punto d’arrivo della Via Appia e luogo di apertura verso il Mediterraneo.

La cena proporrà un percorso di degustazione enogastronomica e musicale ispirato a Puglia, Grecia, Albania, Turchia, Nord Africa e Spagna. Sapori e tradizioni dei diversi territori saranno accompagnati dai vini di Cantine Risveglio, in un viaggio ideale tra le sponde del Mediterraneo.

La colonna sonora sarà affidata all’esibizione dal vivo di Daria Falco e Bruno Galeone, con un repertorio di sonorità mediterranee che accompagnerà gli ospiti durante la serata.

Dalle 23 la festa proseguirà con il dj set di Jumpaolo e il wine-cocktail bar, con ingresso gratuito. Per raggiungere l’appuntamento è previsto anche un servizio navetta gratuito dal centro di Brindisi.

I posti per la cena di gala sono limitati ed è richiesta la prenotazione obbligatoria, da effettuare presso Cantine Risveglio o attraverso i partner dell’iniziativa, Hospitale del Turista e Infuseria Brindisina.

Per informazioni e prenotazioni sono disponibili i numeri 328 352 5025 e 388 810 6426.