Mesagne in Moda & Show: sabato 20 giugno la grande serata tra stile, spettacolo e Made in Italy

Il conto alla rovescia è iniziato: dopo il successo delle precedenti edizioni, sabato 20 giugno alle ore 21:00 la città di Mesagne si prepara ad accogliere una delle serate più attese dell’estate.

Nella suggestiva cornice di piazza Orsini del Balzo andrà in scena “Mesagne in Moda & Show”, evento che unisce moda, spettacolo e valorizzazione del territorio, con la firma di Loredana Carluccio, ideatrice e madrina della manifestazione.

A condurre la serata saranno la giornalista e conduttrice televisiva Barbara Politi e l’attore Beppe Convertini, volto noto del cinema e della televisione italiana, accompagnando il pubblico in un percorso tra creatività e intrattenimento.

Sulla passerella sfileranno collezioni e creazioni firmate da atelier e brand come Atika Sartoria, Francioso Mare, Girotondo, Il Mondo di Grace, Irene Atelier, Istituto Morvillo Falcone Bassi, Michele Gaudiomonte e Mitica, in un alternarsi di tendenze contemporanee ed eleganza senza tempo.

La serata sarà arricchita dalla partecipazione del duo comico “I MalfAttori”, composto dai salentini Sabina Blasi e Gianpaolo Viva, che porteranno sul palco ironia e leggerezza.

L’evento, ospitato in una delle location più suggestive della Puglia e patrocinato dall’Amministrazione comunale, si conferma un appuntamento di riferimento per il territorio, dedicato alla valorizzazione del Made in Italy e dei talenti locali.

L’ingresso è gratuito ma con invito obbligatorio. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 327 9899899.